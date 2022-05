Stéphanie ANDRIEUX

15 ans d'expérience au sein des canaux de distribution (retail / web / Service Clients) me dotent aujourd'hui d'une vision réellement transverse et me permettent de capitaliser sur une expertise en marketing opérationnel, animation commerciale et management.



Actuellement en veille sur de nouvelles opportunités professionnelles afin de relever de nouveaux défis.



Mes compétences :

Force de proposition

Marketing multicanal

Marketing opérationnel

Gestion de la relation client

Médias

Gestion de projet

Management opérationnel

Animation commerciale

Promotion des ventes

Stratégie de communication

Trade marketing

Communication externe

Développement commercial

Recommandation du plan media

Communication événementielle

Télécommunications

Stratégie digitale