Laurence MAITRALLIN

Mes compétence:



• Création et management de Services Clients : Équipes de 2 à 12 personnes.

• Mise en place des méthodes de travail & process, contrôle de leurs applications, apport des actions correctives.

• Élaboration et pilotage des tableaux de bords, prévisions mensuelles, budget annuel.

• Réalisation d’outils de reporting, et d’indicateurs de performance (KPI).

• Suivi des réclamations clients.

• Développement de l’e-procurement.

• Interface clients/réseau de vente/entreprise-Visites clients





• Réalisation d’une étude de marché aux USA (Benchmarking sur la robinetterie industrielle).

• Marketing opérationnel : Création de supports de vente, traductions de brochures, participation à des salons événementiels.





• Formation produits, procédures, leads generation, coach du back office.

• Training de la force de vente sur divers logiciels

• Mise en place de l’ERP ORACLE et formation interne des utilisateurs.

• Assurer le respect des procédures.



Mes compétences :

Anglais

Anglais courant

Baan

ERP

ERP SAP

Microsoft CRM

Oracle

SAP

Management

Industrie

Gestion de projet

Export