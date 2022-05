Laurine NICOLAS

Bonjour,



Je travaille actuellement en tant que formatrice pour l'agence d'animation commerciale Circular France. Je m'occupe de développer des outils de formation E-Learning et Easy-Learning pour différentes marques: Unilever, Procter & Gamble, Nivéa... ainsi que l'animation de formation physique afin que nos animateurs sur le terrain soient formés aux produits et aux techniques de vente.

Depuis le mois de décembre 2013 je m'occupe en plus du recrutement de notre force de vente.



Forte de ces expérience aujourd'hui, je recherche un poste de formatrice ou chef de secteur pour une marque spécialisée dans la beauté basée Paris/ RP ou sud est.



Merci de m'avoir lue!