Linda Julia DE MENDONCA PINTO

Notre cabinet est composé d'experts en ressources humaines, sécurité, logistique et web marketing. Nous vous accompagnons dans tous vos projets!

Notre force ? Vous offrir les services d'un expert pour vous aider à solutionner vos problématiques quotidiennes.

Recrutement, formation, audits, conduite de projets, nous saurons sommes à votre disposition pour vous accompagner.

Nous intervenons à Toulouse, Montpellier, Perpignan.



Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter !

contact@ljconsultingrh.com



Mes compétences :

Relations sociales & syndicales

Relations sociales négociations

Développement RH et compétences

Management de projet

Management d'équipe

Droit social

Esprit d'équipe

Conduite du changement

Recrutement

Management de transition

Relations sociales

Formation