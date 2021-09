Magali MELAN

Mes expériences et mes formations m'ont permis d'acquérir des compétences dans différents domaines: Ressources Humaines, Communication, Administratif, Marketing, Commercial, Psychologie.

J'ai notamment travaillé au sein de la Direction des Ressources Humaines d'une grande entreprise et au sein d'une société de Conseil RH et Recrutement.

Je suis titulaire d'un Master 1 Ressources Humaines (Bac+4 RH) et d'une Maîtrise de Psychologie (Bac+4 Psychologie).

Je vous invite à découvrir le détail de mes compétences, expériences et formations.



Engagée, enthousiaste, déterminée, je fais preuve de sens des responsabilités, d'initiative, d'esprit d'équipe, d'adaptabilité et d'une excellente communication à l'oral et à l'écrit.

Je présente de grandes aptitudes relationnelles et facultés danalyse.

J'ai le souci de la qualité et de la satisfaction des clients internes et externes.



Mes différentes compétences et qualités, appréciées de mes coéquipiers et de mes managers, me permettent de réaliser mes missions avec succès.



N'hésitez pas à me contacter si mon profil correspond à une opportunité :

06 16 99 63 19 ; mag.melan@gmail.com

Ma mobilité concerne les départements suivants : 04, 13, 83, 84 .



Mes compétences :

Recrutement, Intégration

Rémunération

Gestion Sociale

GPEC

RSE

Administration RH

Ergonomie

Evaluation

Droit du travail

Formation

Gestion des carrières

Prévention des risques psychosociaux RPS

Paye

Mobilité

Relations Individuelles et Collectives (IRP)

Travail en équipe

Participation à l'élaboration de la politique RH

Entretiens

Coaching de candidats

Animation de groupes

Conception et conduite d'un projet RH

Définition et application dun plan de Marketing RH

Word, Excel, PowerPoint

Organisation d'évènements

Conseil RH

Sécurité, Santé et Bien-être au travail

Prospection

Diversité

Emploi des travailleurs handicapés

Aptitudes relationnelles

Amélioration continue

Création et suivi outils et tableaux de bord

Accueil physique et téléphonique

Contribution à la fidélisation des clients

Rédaction textes, courriers, exposés, rapports,...

Rédaction analyses, synthèses

Communication, information, orale et écrite

Rédaction comptes-rendus

Pilotage et gestion processus Ressources Humaines