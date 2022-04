Marc HALGAND

EMCO2 Solution, cabinet de conseil en Stratégie Carbone et Production Durable, accompagne entreprises, collectivités et institutions dans l’établissement de stratégies globales pour réduire leurs émissions de CO2 et leurs consommations de ressources naturelles dans le but de favoriser l’émergence d’une économie plus respectueuse de l’Homme et de l’environnement



Mes compétences :

Développement durable

Bilan carbone

Conseil aux entreprises

Business development

Stratégie commerciale

Analyse de cycle de vie