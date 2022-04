Marciano ALVES

15 ans de Finance, autant de Conseil, des dizaines de projets livrés à la croisée des problématiques business, techniques et humaines; j'aide les organisations à saisir l'opportunité numérique



Directeur Solutions Digitales International, avec un track record en Gestion d'Operations Financières, et en Consulting en Changement et Transformation Digitale et Organisationelle.

Je me suis spécialisé en design de programmes de Développement, de Gestion du Changement et de Transformation, ainsi qu'en Direction de Projets Digitaux. J'interviens en ce moment dans le cadre du développement d'une Marketplace d'Apps pour un Groupes Industriels.



J'aide des startups dans leur phase de structuration et amorçage, tant du point de vue business qu'organisation. Je suis membre du Board de deux startups, en charge de développer leur activité (Business PLan, Finances, Organisation, Talents...). L'une d'entre elles est un incubateur., j'interviens donc aussi en tant que conseiller auprès des startups que nous hébergeons.



Je fais aussi partie des équipes de mentors/coachs du concours EngrainaGES (Ecoles du réseau GES) et du programme d'incubation Starter (IUT Paris Descartes).



