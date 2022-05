Marie-Claude JOUGLEUX

Je suis à la recherche d,un emploi ,j,ai 20 ans d,expériences dans l,administration/accueil/sociale,bilingue d,anglais avec un bac +2(université de Cambridge),en commerce/comptabilité.j,ai aussi 7 ans d,expériences dans les entreprises .je suis joviale ,accueillante et facilement adaptable.mes recherches d,emploi ;30 km à proximité de Desvres (Longfossé) Pas de calais;

Mes nouvelles compétences;

j'ai fait mon VAE contre un BTS.Economie ,sociale et familiale ,ou j'ai réussit le diplôme partielle et suis entrain de finaliser.

je travail actuellement dans un établissement public départementale(social),à mi-Temp ,je cherche toujours quelques choses plus intéressant et instructive pour moi en même Temp à plein Temp et CDI.

je continue à me perfectionner en anglais et je néglige pas de trouver un boulot dans un contex t anglophone;euro-tunnel,etc...



Mes compétences :

bilingue