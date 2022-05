Marie-Clémence PAGET

Chargée de projet marketing et communication et responsable d'une équipe de 4 personnes, je suis toujours à l'écoute de nouvelles opportunités.



Si j'étais:

- Un pays: Australie

- Une ville: New York

- Une couleur: Rouge

- Un sport: Judo

- Une qualité: Résistance au stress

- Un défaut: Spontanéité



Compétences: communication on et offline, marketing digital, management d'équipe, gestion de projet, relationnel client, B2B et B2C, marketing multiculturel, secteurs loisirs/billetterie/voyage/mode ...



Mes compétences :

Gestion de projet

Microsoft Excel

Microsoft Word

Google analytics

Microsoft PowerPoint

Marketing Multiculturel

Newsletter

Community management

Anglais

Marketing digital

Startups

Recommandation et bilan

Evénementiel

Prospection