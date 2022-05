Marie WALLE

Mon parcours RH m’a permis de m’investir sur les sujets généralistes de la fonction RH :

- administration du personnel & paie,

- développement RH (recrutement, évaluation professionnelle, communication et animation de réseau, RSE...),

- accompagnement en mobilité professionnelle.



Je souhaite maintenant relever d'autres challenges sur une dimension généraliste de la fonction RH dans un environnement opérationnel.

Mobilité géographique : France & international





Mes compétences :

Paie

Ressources humaines

Développement Ressources Humaines RH

Administration du personnel

Mobilité interne et externe

Hygiène et Sécurité dans L'entreprise

RSE

Formation professionnelle

Recrutement

Réseaux d'entreprises