Marilena TSETSI

Expérience Internationale confirmée dans le conseil, formation, coaching, management des projets et des équipes transverses, incluant l’Excellence et Performance Business / Opérationnelle / Industrielle, la Planification Stratégique, la Gestion par les Processus, le Lean Management, la Conduite du Changement et des enjeux financiers importants, dans des domaines fonctionnels variés (Informatique, Services et Relation Client, Opérations, Sourcing, Développement Produit/Système, Finance, Engineering , R&D, Organisation..).

Certifiée Master Black Belt (Lean, DMAIC, expert DFLSS), Quality Leader et CMMI ; leader et expert reconnue dans la conception, mise en œuvre, déploiement des solutions d’amélioration continue aux Processus Business et Systèmes d’Information.

Expérience managériale et technique significative des industries de l’imagerie médicale et de l’automobile ; connaissance des domaines de l’Energie, des Assurances et Bancaire.

Trilingue Français, Anglais, Grec



Mes compétences :

Lean six sigma

Lean management

Lean IT

Lean Manufacturing

Lean engineering

Coaching

Conseil

Change Manager

Six sigma

MASTER BLACK BELT

Excellence opérationnelle du service au clien

Excellence du service client

Excellence achats

Excellence industrielle

Gestion de projets

Amélioration continue

Amélioration de la productivité

Amélioration de process

Amélioration continue lean manufacturing

Conduite du changement

DFSS

Lean Services Management

Transformation des organisations

Leadership

Sourcing

IT

Change Management

Strategic Planning

Customer Services

Software Engineering

BPM