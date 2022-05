Marilyne DENIS

De formation supérieure, diplômée d'un MBA en "Marketing ", j’évolue dans le marketing depuis 15 ans dans des sociétés BtB et internationales à composante technologique.



Mes compétences sont autour de 7 axes



- Marketing digital : Emailing, Newsletters, SEO/SEM, social media



- E-business: website : définition de la strategie web, ecatalog, ecommerce, animation des contenus et gestion du multi langage, analyse des statistiques et usages web, en charge de a stratégie des applications mobiles et tablettes



- CRM : implementation d' un outil CRM, Formation et animation du réseau utilisateurs, Mise en place de KPIs et réalisation de rapports et dashboards

Implémentation d un réseau social d entreprise, constitution d'une base de données prospects et clients, intégration des campagnes d emailing dans l outil CRM, gestion de base de données



- Gestion de projets : Définition des spécifications, Rédaction des briefs, Suivi des développements et des tests, Coordination des équipes, en charge de la promotion et de la communication, suivi des plannings, connaissance des systèmes d information



- Etudes/segmentation : Etudes qualitatives et quantitatives, Rédaction de questionnaires, Veille concurrentielle, Etude de marché, Segmentation offres/ produits



- Activités marcom : lancement de produits ou événements , Réalisation de supports pour les ventes, en charge de la communication online



- Management : Direct and transversal



Ma forte adaptabilité aux environnements culturels, la maitrise de l'anglais et mes diverses missions à l'étranger sont d' autant d’atouts pour rejoindre un groupe international



Mes compétences :

