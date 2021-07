Marion FEESER

Ingénieur en industries agroalimentaires diplômée de l'ENITIAA (renommée ONIRIS-Nantes), je me suis orientée vers la R&D, où je peux développer à la fois ma créativité et des compétences organisationnelles et techniques.



J'évolue actuellement au sein du service R&D chez St Hubert.



Je suis ouverte à toute opportunité de carrière. Pour toute information, n'hésitez pas à me contacter par mail: marionfeeser@hotmail.fr.



Mes compétences :

Agroalimentaire

R&D

Innovation

Gestion de projet

Recherche scientifique

Corps gras

Développement produit

Produits fermentés