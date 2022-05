Martine ARNAUD

Gestion des interventions techniques en France et en Europe.

Poste transversal dans l’entreprise de la mise en servie d’une nouvelle installation en passant par la formation et la maintenance jusqu’au dépannage.

Planifier et gérer les déplacements des techniciens en France ou à l’étranger.

A l’écoute des clients la gestion SAV nécessite une bonne gestion du stress et une écoute active afin de déterminer et transmettre les données techniques aux intervenants concernés : commerciaux, pièce de rechange ou projets.

Gestion de la facturation et des litiges.



Fonctions support logistique durant 7 ans chez Philips Semiconducteurs et également expérience dans le secteur agro alimentaire chez Danone et Doehler.



Mes compétences :

Approvisionnements

Assistante commerciale

Commerciale

Responsable Service Clients

SAV

Service clients

Supply chain

Vente

Management

Industrie

Logistique

Développement commercial

Approvisionnement

Gestion de projet

SAP V4

Alcatel