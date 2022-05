Martine HOERNER

Manager de transition en Direction Commerciale, Marketing, Management, je suis membre de « MANAGERS en MISSION » au service des chefs d’entreprises pour les aider à passer un cap et conduire les mutations dans des situations complexes ou d’exception. « MANAGERS en MISSION », avec plus de 200 collaborateurs, intervient sur toutes les Directions pour renforcer le management, optimiser l’organisation, les processus et développer la rentabilité.



Professionnelle du marketing, commerce international et de la communication, j'axe mes efforts sur l'atteinte de résultats. A l'écoute des clients et de mon équipe, j'ai un très bon relationnel et suis force de persuasion.

J'ai 20 ans d'expérience dans des secteurs variés tels que la mode, la décoration de la maison, les cosmétiques, le sport, la gastronomie



Domaines d’expertises :

• Fonction de direction export, commerciale, marketing, communication et achat dans des PME et grands groupes

• Compétences Principales: Organisation et Stratégie, Gestion des Conflits International, Management de personnel et projet, Business development,

• Secteurs d'activité spécialisés: FMCG, Cosmétiques, Sport, Agro-alimentaire, Mode, Vente Directe, Tourisme, Retail, VPC, E-Commerce



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Corel Draw Suite

Commerce international

Formation professionnelle

Management

Marketing stratégique

Développement produit

Category management

Gestion de projet

Négociation commerciale

Recrutement

branding

Bug Tracking System

Commerce

Marketing

Problèmatiques RH - management

Audit