Mathilde LOGIUDICE

A travers les responsabilités qui m'ont été confiées, dont la gestion et l'animation du service, la gestion des travaux de rénovation, la mise en place et le respect des process, les relations fournisseurs, les audit inter hotels, j'ai pu prouver mes qualités de manager et ma polyvalence, en servant au mieux les intérêts des clients, de mes employés et employeurs.



Organisée, méticuleuse, exigeante et indépendante, je veille à la qualité, fait respecter les standards, tout en optimisant la gestion du service.



Mes compétences :

Qualité

Luxe

Management

Hôtellerie

Anticipation

Rigueur

Organisation du travail

Formation