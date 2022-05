Mathilde PETIT

L'ExtensionMarketing, c'est une Direction et un service marketing externalisés pour les entreprises ne disposant pas des ressources adaptées en interne.

Elle :

- accompagne l'entreprise en l'aidant à analyser sa situation, son environnement marché dans le but de définir une stratégie et d'élaborer un plan d'action et ou de communication,

- structure et organise la réflexion en vue d'élaborer des positionnements de marque ou des stratégie de communication,

- met en place des méthodes de travail afin de rendre les collaborateurs capables de travailler en autonomie et aussi efficacement que possible sur les thématiques marketing et communication,

- prend en charge la réalisation des projets du plan de manière à décharger l'équipe de Direction et à optimiser les coûts agence par une gestion fluide des dossiers et une approche éclairée des thématiques,

- propose un service de rédaction de contenus print et web.



Mais L'ExtensionMarketing, c'est aussi et avant tout un relais bilingue franco-allemand qui aide au développement de l'activité dans l'espace D/A/CH et facilite la réalisation des projets marketing et communication dans et depuis cette zone.



Pour plus d'informations :Array



Mes compétences :

Agroalimentaire