Mathilde PITTE

Assistante administrative et commerciale, je suis titulaire d'un BTS Management des Unités Commerciale, j'ai effectuée la plupart de mes études en alternance, ce qui m'a permis de découvrir différents domaines et d'être polyvalente.

mes compétences sont :

l'Accueil physique et téléphonique, la création de commandes, le traitement des diverses tâches administrative, le chiffrage des devis, l'encaissement la mise en avant des produits la mise en rayon...

en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, je sais me servir de SAP/PGI, Word, Excel ainsi qu'intranet, internet et powerpoint.

À la recherche d'un poste d'assistante commerciale et administrative dans le Maine et Loire (49)



Mes compétences :

A L'ECOUTE

autonome

J'aime apprendre

polyvalente

Esprit d'équipe

Adaptabilité