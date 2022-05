Mathilde TRICQUENEAUX

Capacités liées à l’emploi :

> Curiosité et adaptabilité, esprit d’analyse et de synthèse

> Sens du service, de l’écoute et du conseil : aisance relationnelle et disponibilité

> Autonomie et dynamisme, goût du challenge et créativité



Compétences mobilisables, je suis capable de :

> M’adapter rapidement et de travailler dans un environnement diversifié

> Établir une relation de confiance durable : développement commercial, partenariat et mise en réseau

> Analyser la demande et proposer des solutions : mise en parallèle des possibilités avec les attentes

> Effectuer les tâches administratives courantes : montage et suivi des dossiers et/ou projet

> Appréhender objectivement une situation et savoir réagir avec pertinence



Chacune de mes expériences m’a permis de confirmer mon objectif professionnel qui est de m’investir dans des projets permettant à la fois de valoriser différentes ressources et de mettre en relation des profils complémentaires. Que ce soit en tant que chargée de formation dans le milieu industriel, gestionnaire d’une société en Afrique, consultante en reclassement, indépendante… le plus intéressant a été de tenter de déclencher le maximum d’énergies. Mettre en place un centre de formation interne, préparer l’ouverture d’un nouveau site, élaborer conjointement des parcours professionnels, plan de reconversion…, construire des routes, une école, un commerce… tant de projets qui m’ont appris à faire le lien entre l’exigence de résultats et la possible mise à disposition des capacités et compétences de chacun.



Mes compétences :

accompagnement

conseil

formation

psychologie