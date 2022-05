Mathilde TROMBETTA

Gestionnaire administrative des Ressources Humaines de l'agence Perigord-Atlantique au sein du groupe ENGIE Cofely, je gère une population de 185 personnes réparties en multi-sites de la Dordogne à la Charente-Maritime en passant par la Charente et les Deux-Sèvres.

ENGIE Cofely est une filiale du groupe ENGIE qui exploite et assure la maintenance de systèmes de chaud et de froid pour des clients btob (industries, collectivités, tertiaires...).



Mes compétences :

Recrutement

Droit du travail

Droit

GPEC

Management de projet

Gestion des ressources humaines

Management de projets

Paie