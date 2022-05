Mathilde VICQ

Mon parcours ainsi que mes diverses expériences professionnelles en France et à l'international m'ont permis de développer les compétences indispensables à un Responsable Export : la rigueur, l’engagement, la réactivité, la disponibilité pour ses client et au sein de son équipe, la capacité d’adaptation à des situations et des environnements différents, la capacité de travailler en transversale avec d'autres services (marketing, technique, logistique, financier,...)





Mes compétences :

Commerce international

Grands comptes

Management commercial