Meunier PATRICK

Bonjour,

J'accompagne des entreprises industrielles qui souhaitent mettre l'intégrité physique de leurs salariés au cœur de leur démarche stratégique et construire ainsi une compétence d'apprentissage collectif.

Je complète cette activité professionnelle comme bénévole au sein de diverses associations : Mission locale pour l'emploi des jeunes, Réseau Entreprendre et OTECI

Ces deux activités me permettent, après plus de 40 ans d'une vie professionnelle riche et variée, de continuer à apprendre et à partager en découvrant de nouvelles opportunités, de nouvelles organisations et surtout de nouvelles personnes...

J'accepte les demandes des personnes ayant consulté mon profil et exprimant une réelle demande (ne pas utiliser l'annonce pré-formater).



Mes compétences :

Coaching

Conseil

Ressources Humaines