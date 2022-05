Mohamed Ghazi SFAXI

CURRICULUM VITAE





NOM : Sfaxi

PRENOM : Mohamed Ghazi.

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : le 05/10/1973 à Bizerte.

ETAT CIVIL : marié et père de trois enfants.

ADRESSE : 18 rue Rémada le bardo, Tunis, 2000 –Tunisie.

NUMEROS DE TELEPHONE : 0021623998914

ADRESSE MAIL : gsfaxi@yahoo.fr

ETUDES SECONDAIRES :

• Lycée mixte de Zaghouan.

• Baccalauréat : Sciences Expérimentales.



ETUDES SUPERIEURES :

• Du mois de septembre 1993 au mois de Juin 1997 :

Ecole Supérieure de Commerce de Tunis.

• Diplôme : Maîtrise en Sciences de Gestion-Gestion Hôtelière.

• Mémoire de fin d’étude : Rôle de l’organisation et du système

d’information pour le contrôle de gestion.

LANGUES :

• Française : lue, écrite et parlée couramment.

• Anglaise : lue, écrite et parlée.

• Allemande : lue, écrie et parlée.



EXPERIENCE DANS L’ENTREPRISE :

• Stage dans un Hôtel: Club Dar Naouar- Gammarth, Tunis.

• Stage dans un Hôtel : Abou Nawes-Hammamet.

• Expérience de cinq ans à Hôtel El Oumara- Tunis, en tant que Contrôleur de gestion.

• Expérience de huit ans à NEWREST CATERING en tant que Responsable d'exploitation :

 VALEO (LEONI) : pendant 4 ans  2000 couverts/jour,

 LYCEE FRANÇAIS GUSTAVE FLAUBERT : Pendant 2 ans 600 couverts/jour (primaire, collège et

lycée), Cafète et Vending (slot machine) ;

 Et à l’HOPITAL UNIVRSITAIRE D’ENFANTS de Bab Saâdoun et à la CLINIQUE OPHTALMOLOGIQUE

de Tunis.

• Expérience de 10 mois à SODEXO Arabie Saoudite en tant que Directeur de projet (project

manager)



AUTRES FORMATIONS :

• Informatique : Word, Excel, Programmation, Internet…

• Techniques de Communication

• Formations qualifiantes en :

 Relation avec le client,

 Management avec les collaborateurs,

 Le Système HACCP,

 Les intoxications alimentaires,

 Hygiène alimentaire, hygiène du personnel,

 & Hygiène des surfaces.

• Lean management





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

interpersonal communication skills

Programmation

Management Control

Internet

Restauration collective

Restauration

Finance

Contrôle de gestion

Reporting

Comptabilité

Fiscalité

Costing

HACCP

Food & beverage