Monserand PASCAL

Fort de 25 ans d'expérience en Direction Commerciale et Générale dont 6 ans aux USA et 1 an en Belgique, j'ai ouvert le 27 avril 2013 un magasin BARBECUE & CO à Orvault (44) en tant que 1er franchisé de l'enseigne. Avec plus de 500m2 dédiés à la cuisine au feu, je propose la plus large gamme d'Europe de barbecues, planchas, braséros, fumoirs, tournebroches, grilloirs et accessoires pour la cheminée mais aussi un choix unique d'épices, sauces et vins parfaitement adaptés à la cuisine au feu en extérieur/intérieur.



2010-2011 :



CADDIE S.A., société familiale basée à Strasbourg

CA 90M€, 900 personnnes.



DIRECTEUR COMMERCIAL Monde

Management d'une équipe Commerciale / ADV / Service Client de 60 personnes réparties sur 7 pays et proposant sur les 5 continents des solutions de manutention pour la grande distribution, les aéroports, les collectivités locales, l'hotellerie et le monde médical.

Caddie fabrique ses équipements en France, au Portugal et en Chine.



1993-2009:



IER S.A.(Groupe Bolloré) - leader mondial des terminaux d'impression et de lecture pour le traitement des passagers et bagages des compagnies aériennes, aéroports et sociétés de chemin de fer. Via sa filiale Automatic Systems (AS) IER est aussi des principaux fabricants mondiaux de portillons automatiques pour métros / sociétés de chemin de fer et de barrières levantes pour péages/parkings

IER: CA 175M€ - AS: CA 47M€



2004-2009: Successivement DIRECTEUR GENERAL de Automatic Systems, filiale belge du Groupe Bolloré / IER, puis DIRECTEUR COMMERCIAL pour les activités Transport Terrestre, Logiciels et Services de IER. J'ai ensuite été chargé de la définition et de l'implémentation de la stratégie Ventes indirectes et Ventes de logiciels. Basé à Bruxelles puis à Suresnes (92).



1993-2003: Ai occupé plusieurs postes au sein de IER dont celui de DIRECTEUR GENERAL de la filiale américaine puis celui de DIRECTEUR COMMERCIAL de la Division Transport.

Basé à Chicago, Dallas puis à Suresnes.

CA 45M€



1988-1992:



Digital Vision, INGENIEUR COMMERCIAL Export, Fabrication de systèmes de traitement d'images et de lecteurs de codes à barres. Basé à Toulouse.

CA 30MFF



