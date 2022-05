Plus de 15 ans d'expériences en qualité de commercial terrain et animateur d'équipe commerciale pour des groupes internationaux et à dimension humaine.

Jai toujours eu plaisir de faire monter en compétence mes collaborateurs dans le développement de leur activité.



Je souhaite aujourd'hui mettre à profit mon savoir et mon expérience en occupant le poste de manager commercial ou de responsable commercial



Mes objectifs : partager ma passion pour la vente, faire monter en compétences mes collaborateurs , développer, animer et dynamiser un réseau de prescripteurs



Ce métier requiert une très grande disponibilité, un leadership, une présence continu sur le terrain ainsi qu'une méthodologie que je saurai apporter.



Monzon KONÉ

06 64 84 00 73