Muriel TESTAS

Depuis Novembre 2010 je suis Ergonome Chargée de Mission Méthodes au sein de EUROSTYLE SYSTEMS CHATEAUROUX

Développer l'ergonomie utilisation du logiciel Muska TMS . Mise en place d'un processus ergonomie avec Plan d'actions PDCA et retour d'expérience.

Sensibiliser aux bons gestes les opérateurs et les techniciens méthodes

Deployer la démarche 5S au sein de l'entreprise

Améliorer les postes de travail -

Etudes de temps et de rentabilité



De part mon expérience professionnelle dans le domaine de l'industrialisation, je suis capable d’utiliser les différents outils de développement projet, de réaliser les cahiers des charges, les Amdec process, les plannings industrialisation, les bilans économiques et d’assurer le suivi de la conception à la livraison chez le client en veillant au respect des jalons et aux exigences qualité et sécurité.

J’anime les réunions d’avancement projet, suit les plans d’actions.



Je suis formée et utilise

• les méthodes de temps chrono, MTM, 5S.

• l’ergonomie que j’intègre dés la conception des nouveaux moyens, ainsi qu’aux règles de sécurité.

• le logiciel project pour l’établissement des plannings

• les outils de management du système qualité

• l’audit interne



De Novembre 2009 à Septembre 2010 j'étais Responsable Qualité au sein d'une PME où :

Je pilotais les non conformités internes et externes,et les indicateurs mensuels

J'animais des réunions qualité

J'étais actrice lors des Audits internes et LRQA ,

J'étais en relation avec les clients et les fournisseurs pour le traitement des Non-conformité.

Je mettais à jour les plans d'actions



Début 2008 je pilotais les Ressources Humaines, je gèrais les intérimaires du recrutement à la gestion de contrat et des hommes. J'établissais le plan de formation pour les 3 sites du groupe, gèrais les formations, réalisais et validais les dossiers avec les Organismes de formation et avec les Organismes d'aide au financement comme l'Adefim,établissais le bilan financier des formations.

J'ai managé 3 cellules de reclassements dans le cadre des licenciements du Groupe.





Mes compétences :

Ergonomie industrielles

Methodes process

Gestion de projet technique

Méthode PDCA

Qualité

Industrialisation