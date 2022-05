Nathalie SINET

Forte d'une expérience de 4 ans en Nutrition animale et 8 ans en Agroalimentaire, je suis chargée de différents projets allant de la formulation d'arômes au développement de produits jusqu'au suivi de production industrielle.



J'ai acquis une bonne connaissance des matières premières en Formulation et travaille actuellement en Formulation Applications type charcuterie et culinaire pour des clients (relation directe ou indirecte) allant de l'artisan charcutier au grandes sociétés en passant par les GMS.



En parallèle, je suis responsable de l'Analyse Sensorielle en interne, avec gestion d'un panel d'experts, rédaction et communication des rapports et subordonne une aromaticienne junior.



Ceci implique une bonne organisation du temps de travail ainsi qu'un bon relationnel.



En complémentarité du domaine technique, j'assure le support technique en clientèle (conseils, propositions de produits, tailor-made...) ainsi que différentes formations, sur les produits, les services. J'ai par ailleurs optimisé mon sens de la communication en dispensant des cours à l'ISIPCA.



Mes pluri-compétences, ma réactivité et mon sens d'adaptation me permettent d'intégrer efficacement tout laboratoire d'Industrie Aromatique, Agroalimentaire ou d'Analyse Sensorielle.



2001-2002 DESS Arômes alimentaires ISIPCA Promotion Shu Uemura.

2000-2001 Maîtrise de Chimie Université de Tours.



Anglais courant, bonnes connaissances en allemand et débutante en espagnol.



Ancienne Secrétaire, Responsable fichier/annuaire) et Responsable de la cellule emploi arômes du bureau de l'AEAE-ISIPCA (Association des Elèves et Anciens Elèves).



Mes compétences :

aromes

Développement

Développement de produits

Food

Formulation

Ingredients