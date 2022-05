Nicolas LAMBERT

Onze ans d’expérience dans le conseil en Supply Chain Management et en intégration de systèmes d’informations, dont cinq dans le management de Business Unit et la direction de projet :

- Management de Business Unit : équipe de 10 consultants – 1.5 à 2m€ de chiffre d’affaire annuel

- Développement commercial : avant-vente, réponse à appel d’offres (ventes 2010 : 7 000j.h – 6m€)

- Direction de projet : projets stratégiques de transformation métier et d’intégration de systèmes d’informations (300k€ à 3m€ - équipe de 5 à 40 ETP)

- Expertise sectorielle : Engineering & Construction, Energy & Utilities, Pharmaceuticals, CPG

- Expertise fonctionnelle : amélioration de la productivité en entreprise, processus de planification



Mes compétences :

Project management

Business developpement

Supply chain management

Collaratif

People manager