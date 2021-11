Nicole R-J

Expérience opérationnelle et fonctionnelle, multiple et polyvalente, acquise tant dans l'industrie que dans les services. Spécialisée en droit du travail, je suis intervenue dans des contextes de PSE, de PDV, de décroissance ou de recrutements intensifs, lors de fusions-acquisitions, ...



Je connais de multiples conventions : Agro-alimentaire, Bâtiment, Banque, Caoutchouc, Commerce de Gros et de Détail, HCR, Immobilier, Industries Graphiques, Métallurgie, Syntec, Statut IEG, Transport, Travaux Publics



J'ai donc traité des paies spécifiques : VRP, BTP, dirigeants/mandataires, expatriés/impatriés, contrats aidés, intermittents, extras.



Mes domaines de compétences sont les suivants :



1. Paie, charges sociales, taxes

Gestion de toutes les variables et de la GTA - Traitement et contrôle de la paie et des déclarations sociales mensuelles, trimestrielles, annuelles - Gestion de la DSN, des taxes



2. Administration du Personnel et application de la législation du travail

Examen et traitement de tous les éléments juridiques du salarié, de l'entrée à la sortie : avenants, périodes d'essai, périodes probatoires, examen des clauses, application du réglementaire et gestion des départs contraints



3. Contrôle de gestion sociale

Elaboration de la masse salariale, reportings budgétaires et tableaux de bord, gestion du bilan social et des rapports annuels et tri-annuels

Etude, analyse, calcul de la structure salariale immédiate et différée

Ajustement des comptes mensuels et annuels avec contrôle des écarts, calcul des provisions



4. Sirh - Process - Audit et Qualité

Implémentation de logiciels de paie et/ou transposition, mise en place de la GTA, d'un logiciel de formation, d'un logiciel de suivi d'AT et de gestion d'intérim

Mise en place de procédures paie, gestion du réglementaire avec le prestataire, suivi des projets et du paramétrage, élaboration du livre de blanc, audit des process paie et administration du personnel



5. Management et Communication

Animation de l'équipe de gestionnaires paie et rh (de 1 à 14 gestionnaires) : méthode, contrôle, organisation

Interface services transverses et conseil appui juridique auprès des différents services

Relations extérieures : médecine du travail, urssaf, Cacs, Inspection du travail



6. Ressources Humaines

Recrutement de tout profil

Gestion de carrières et des mobilités : gestion de deux démarches compétences

Formation : gestion de plans de 2 à 8 % de la MS, mise en place d'un plan de professionnalisation

Relations avec les IRP : co-animation, préparation, suivi des décisions, ...



Mes compétences :

GPEC

Recrutement

Management RH

Formation

Gestion de projets RH

Audit social et paie

Droit social et du travail

Logiciels paie : Meta4, Decidium, Hypervision, Sag

Relations sociales & syndicales

GTA : E-temptation, Gestil, Kronos, Chronogestor,