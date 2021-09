Norbert LE PRAT

Fort d'une expérience à l'international à l'interface entre les opérateurs de champs de production en Oil&Gas et une société de service, j'ai encadré les échanges techniques, commerciaux et logistiques. Synthèse de mes connaissances chimiques et procédés, appliquées à des installations, j'ai innové la relation commerciale, par la mise en commun de concepts qualités. Résultant sur un gain de revenu de trente pourcent en deux ans, les deux sociétés ont acquis l'assurance de développement de champs techniquement novateurs.



Actuellement sous contrat avec la société Flowserve en tant que Chargé d'Affaires, je valorise technologiquement des solutions de pompages industrielles.



Mes compétences :

6sigma

Appel d'offre

Chimie

Commercial

Environnement

gaz

Lean

Optimisation

pétrole

Production

Prospection

Qualité

Sécurité

smed

TPM

Vente