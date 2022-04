Norbert Stéphane EHIGUE

Titulaire d'un Master en Techniques et Technologies de l'innovation (bio-industries, santé,...), j'ai intégré à la fin de mon stage de fin d'études, l'entreprise Tipiak, au poste de technicien produits. J'étais chargé de fiabiliser un équipement industriel, et participe au développement, à la création et au lancement de nouveaux produits. Mais aussi de mettre en place des procédures de travail et de suivi de la production. Je mets aussi en place des actions d'amélioration continue.



Actuellement, je suis à la recherche d'une entreprise pour effectuer mon alternance pour la formation de chef de projet (Management par projet), en collaboration avec l'école d'ingénieurs du CESI. Alternance via un contrat de professionnalisation, avec des missions diverses et variées:

- L'implantation de nouveaux équipements

- L'amélioration des process de production

- L'optimisation des procédés de fabrication

- L'amélioration de la productivité

- Le management de projets transversaux

- La communication auprès des équipes de production

- La gestion de production (définition de coût de revient...)



Mes compétences :

Conduite et Gestion de projet

Amélioration continue

Process Agroalimentaires

Microbiologie

Génie des procédés

Biochimie et chimie alimentaire

Amélioration de process

Optimisation des process

Management

Créativité

Conception de produits

Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint...)

Management de l'innovation