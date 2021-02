Olivier BAYART

Manager, responsable de services logistiques, de centre de profits, de centre de coûts,

Jusqu'à 60 collaborateurs

Des enjeux opérationnels denses et complexes ( relation clientèle,téléphonie front office, recouvrement commercial, logistique, encaissement industriel, plateforme courriers et mises sous plis, éditique)

adepte de l'amélioration continue, gestion des hommes et des projets



Compétences clés _________________________________________________________________



Animer et fédérer les équipes opérationnelles autours de projets innovants

Gérer financièrement un centre de profits et optimiser la rentabilité

Définir et décliner la stratégie en objectifs opérationnels , planifier les plans dactions

administrer une plateforme, organisation des flux entrant et sortant.

Fidéliser les clients et dynamiser les ventes

Négocier auprès dinterlocuteurs de haut niveau et établir des partenariats



