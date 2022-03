Olivier GAVOIS

Diplômé d’une Maîtrise Sciences de la Terre Jussieu Paris VII, j'ai profité des opportunités d'emploi pour me réorienter dans l'informatique en 2000 en intégrant une SSII nommée STI connue dans les grands comptes du secteur de l'assurance et de la finance, en tant qu'informaticien débutant…



Puis, j'ai effectué les fonctions de développeur, analyste, chef de projet technique pour aujourd’hui être chef de projet IT au sein du Groupe VOLKSWAGEN France où l’international est devenu mon quotidien.

Les missions variées auxquelles j'ai participé durant mon parcours professionnel m'ont permis de confirmer mon intérêt et mon expérience dans les domaines IT/Business.



J’apprécie les nouveaux challenges permettant d’enrichir mon expérience professionnelle et personnelle au sein d’une société dynamique.



Mes compétences :

Anglais

Automobile

Chef de projet

Chef de projet IT

Distribution

dynamique

Logistique

Marketing

Microsoft CRM

Projet IT

SAP

SSII