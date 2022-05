Olivier LABELLE

Durant 20 années au sein de Directions des systèmes d’information de groupes internationaux, j’ai développé une large gamme d’expérience en utilisant des référentiels connus dans le secteur informatique.



Avec le sens du résultat, confiant et autonome dans mes approches, j’ai à coeur d’impliquer mes équipes et collègues dans les processus d’amélioration de l’entreprise.

Au leadership reconnu par mes équipes et ma hiérarchie, j’interviens auprès de nombreuses instances de gouvernances (Direction de projet, Contrôle interne, Comité d’Audit).

J’apporte une attention particulière à créer un climat de travail serein et valorisant pour chacun.



Cette base diversifiée et solide de connaissances construites dans un contexte international constitue un atout valorisable dans une organisation de premier plan.







Contrôle interne

- Conformité règlementaire (SOX, CNIL, LSF)

- Définition de référentiels internes





Qualité et assurance qualité

- Mise en place des bonnes pratiques de gestion de projet (PmBok)

- Mise en place de polices, processus et procédures

- Assurance qualité au sein de la direction informatique

- Utilisation ITIL pour les fonctions de support





Gouvernance

- Gouvernance / Cobit

- Gestion du portefeuille projets

- Elaboration de tableaux de bord et d’indicateurs de pilotage des projets informatiques





Gestion de programmes/projets

- Gestion de projets informatiques ( > 100 personnes)

- Gestion des budgets et des prévisions

- Appel d’offre, gestion des contrats et des fournisseurs



Expertise informatique

Cycle de vie des projets, maintenance applicative, gestion d’application, gestion des contrats, projets d’externalisation, processus de gouvernance, d’assurance qualité



Secteurs d’activités

Editeur de logiciel, industrie du câble, prestataire logistique, gestion d’entrepôt, fret aérien, agro alimentaire, industrie du divertissement et des média.



Mes compétences :

Gestion de projet

Direction des systèmes d'information

Project Management Office

ITIL Foundation V3

PMP

Agile/Scrum

Contrôle interne / SOX

Responsable domaine applicatif / portefeuille d'ap