Pascal LE LAY

Professionnel de l'agroalimentaire, j'ai commencé mon parcours professionnel par la recherche et développement et la qualité. Très vite passionné par le process et la gestion d'équipe j'ai intégré des fonctions de responsables de production puis de sites.

En recherche active de nouvelles fonctions, je souhaite aujourd'hui mettre mes compétences au service d'une PME ou d'un Groupe dans le pilotage et le développement d'équipes motivées autour des valeurs et des performances de l'entreprise, des produits et services aux clients GMS, RHD, BtoB.



Mes compétences :

Pilotage de sites

Management

Agroalimentaire

Management opérationnel

Encadrement

Budgets

Investissements

R&D

Production Management

Qualité Hygiène Sécurité

Certification IFS, Bio, Label Rouge, RSE (PME+)