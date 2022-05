Patrice DELANNE

Professionnel de l’industrie aéronautique civile et de défense depuis 30 ans, je suis particulièrement aguerri dans les domaines du business development et de la vente de solutions complètes en BtoB, BtoC et BtoG de quelques centaines de milliers à plusieurs dizaines de millions d’euros.



Ma carrière se décompose en 3 grandes phases :



• Au sein d’un constructeur (Airbus Helicopters, Inc.) : 4 ans de Business Development aux Etats-Unis et Canada (poste basé à Grand Prairie, TX).

• Au sein d’un systémier (Sagem Défense Sécurité) : 8 ans en Gestion de programmes de modernisation d’avions de combat Mirage 5/50/F1 pour des clients export (Venezuela, Egypte, Maroc).

• Au sein d’équipementiers (PGA Avionics, Cobham Aerospace Communications, Sagem Défense Sécurité, Thales Communications & Security, Les Matériaux Nouveaux), 18 ans de Stratégie, Marketing, Business Development et Commerce international dans des pays aussi différents que la France, la Suède, la Roumanie, la Russie, l’Inde, le Brésil, les Etats-Unis, le Canada...



Je suis particulièrement aguerri dans les domaines suivants : Opérations de croissance (nouveaux clients, nouveaux marchés, nouveaux produits), Rédaction et négociation de contrats, Ventes internationales en BtoB, BtoC et BtoG, Management de projets et des risques, Opérations multi-sites, Formation et restructuration d’équipes, Partenariats, Responsabilité de comptes de résultat (P&L), Membre de Codir et Comex, Reporting à la Direction Générale et au Conseil d’Administration.



Mes compétences :

Commercial

Avionics

Marketing

Aéronautique

Business development

International

Strategie

Rigueur

Dynamique

Management

Aviation

Défense

Négociation de contrats

Leadership