Patrice GIAMI

61 ans, Maîtrise en sciences de l'éducation et stage en gestion et administration du personnel.



J'ai travaillé 15 ans dans le social et 18 ans dans le secteur paie et administration du personnel.



Compétences:



paie, administration du personnel, mise à jour de dossiers du personnel, tenue de tableau de bord, mise à jour de la medecine du travail,gestion des tickets restaurant, post paie, interface salariés et résolutions de conflits, charges sociales et tableau de suivi des déclarations sociales et fiscales, Charges trimestrielles, solde de tout compte, DADS U..et DSN..



Logiciel de paie:

Junon, Zadig/hypervision, Sage 500/100, Arcole RH, CCMX, ALFAGRH, People soft, Pleïade.Sage HRM et Talentia paie



Mes compétences :

Rigoureux

Relationnel

Pédagogue

Adaptabilité

Manager le service paie

Réactif et organisé