Je suis issu d'une formation d'ingénieur à l'ISA de Lille, spécialisé en gestion de projet d'innovation en agroalimentaire. J'ai choisi d'acquérir de l'expérience dans ce secteur à travers la gestion de production, dans l'entreprise Brioche Pasquier.

Je suis à prėsent Responsable de ligne de production et manager d'une ėquipe d'une vingtaine de personnes.

A l'écoute du marché, je suis particulièrement sensible aux offres en lien avec la R&D et l'innovation.



Mes compétences :

Visual

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Lotus Notes/Domino

IBM AS400 Hardware