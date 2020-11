Pauline RABIER

Manager en Agroalimentaire



Autonome, Polyvalente, Dynamique, Engagée



Au cours de mon parcours en tant que manager en agroalimentaire, j'ai eu la responsabilité des missions suivantes :

- le management opérationnel d'équipes production, expédition, administration des ventes

- la planification de production, l’ordonnancement, la gestion de production/logistique/expédition

- la management de la qualité, mise en place HACCP, certification ISO 220000 et AB, mise en place traçabilité

- la gestion du personnel, recrutement, encadrement, évaluation, accompagnement managérial, établissement des données de paies, suivi du personnel.

- le suivi des fournisseurs et prestataires, contrôles matières premières, suivi des travaux et maintenance.



Mes compétences :

Pilotage de la performance

Gestion de projet

Planification

Sécurité au travail

HACCP

Reporting

Ordonnancement

Risques psychosociaux

Management opérationnel

Amélioration continue

Gestion de la production

ISO 22000

GPAO

Lean management

Production

Management

Agroalimentaire