Philippe DUPUY

Communication institutionnelle & corporate

Structure de communication dédiée aux institutions (Fédérations, collectives et syndicats socioprofessionnels, collectivités territoriales, ministères et organismes satellitaires, associations, grandes causes…), aux entreprises, aux professions libérales, aux créateurs d'entreprise et aux artistes.



Activités principales

Conseil en communication et publicité

Conception, rédaction, réalisation et production de tous supports et moyens de communication

Conseil et formation en management des activités de communication



Pour toute information complémentaire : contact@croissanceimage.com

www.croissanceimage.com



Particularités

Travail sur l'Image / l'Image de Marque

Facilités de services & de mise en œuvre des supports

Evaluation & optimisation des investissements









Parcours antérieur : plus de 19 ans d'expérience

Directeur adjoint de la communication chez l'annonceur

Directeur de clientèle et responsable de pôles d’activité (corporate, institutionnel et design) en agences de communication et de publicité



Mes compétences :

Communication

Communication institutionnelle

Création

Création d'entreprise

Design

Édition

Edition Web

Image de marque

Lobbying

Média

Parties prenantes

Presse

Relations Presse

Relations publiques

Web