Philippe FERNANDES

Actuellement, chargé de mission affaires sociales au sein du service animation et affaires sociales d'Habitat 76 à Rouen

Ce service gère tous les projets RH transversaux, les accords d'entreprise.

Mon rôle au sein de l'équipe : verrouiller juridiquement les projets et les dossiers techniques (disciplinaires, inaptitudes, rédaction de clause de contrat...) et créer du lien entre les équipes Rh, le management de proximité et les IRP



Mes compétences :

Veille juridique

Conseil juridique

Droit social

Process Engineering

Management

Gestion des ressources humaines

Contentieux social

Négociations sociales

Gestion des litiges