Philippe MAUXION

Manager et responsable de projets depuis une quinzaine d'années, j’ai pu grâce à ma rigueur et une anticipation des besoins réussir les différentes missions qui m’ont été confiées.



Mes capacités d’écoute et d’adaptation me permettent d’atteindre les objectifs pour lesquels je me suis engagé. J’ai réussi aussi bien côté client que côté maîtrise d'œuvre à mener différents projets.



J’ai recruté et encadré des équipes d'ingénieurs, de développeurs, de techniciens pour arriver à obtenir le meilleur de chacun dans un objectif commun, la réussite des projets.



Toujours à l'écoute, je pratique la veille technologique et analyse les évolutions pour pouvoir être force de proposition.



Fort de ces expériences qui comprennent aussi bien la maîtrise technique informatique que des compétences en gestion de projet et en management je souhaite maintenant intégrer une entreprise à taille humaine pour m’investir dans des projets intéressants et innovants.



Je suis à votre disposition pour échanger.



A très bientôt.





Mes compétences :

Gestion de projet informatique

Comptabilité publique

Comptabilité générale

Décisionnel

Informatique de gestion

Planification

Organisation

Chef de projet

Assurance

Gestion

MOA

Commercial

MOE

Business intelligence

Master Data Management

Mobile

Qualité

IOS

Android

Internet

Windows Phone 7.5

Firefox

Windows

Fiscalité

Comptabilité