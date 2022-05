Pierre GUEZEL

Compétences:



Management:

- Encadrement d'ingénieurs d'affaires et commerciaux sédentaires

- Déterminer, suivre et garantir l'atteinte des objectifs

- Pilotage de l'activité et des résultats

- Recrutement des collaborateurs



Commercial:

- Vente directe et indirecte (gestion d'un réseau de distributeurs)

- Qualification, développement et fidélisation d'un portefeuille



Marketing:

- Responsable opérationnel de programmes marketing

- Mise en place de partenariat



Mes compétences :

Animation

Animation de réseau

Commercial

Ingénieur Commercial

Management

Marketing

Microsoft CRM

Recrutement

Responsable Commercial

SSII