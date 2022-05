Pierre-Guillaume BONNET

12 ans d'expérience marketing dans l'industrie.

Executive MBA IE Business School (Madrid 2008).



Focus satisfaction et expérience clients

Création et repositionnement de marques

Détection de tendance, inscription d’une marque dans l’air du temps

Gestion de projet marketing de grande envergure industrielle & internationale

Développement de produits à fort contenu technologique (auto, pharmaceutique, cosmétique)

Management d’équipe, Management des interfaces création/marketing & technique/marketing



Orienté résultats, persuasif, ouvert d’esprit, créatif, enthousiaste, capacités d’analyse et de synthèse, volonté d'apprendre.



Mes compétences :

Automobile

Branding

Design

Electronique

Innovation

International

Marketing

Marketing produit

MBA

Prospective

Stratégie