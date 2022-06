Pierre LECARUYER DE LAINSECQ

-Consultant HRAccess (2009-...)

-Produits: HRa v3, v5, suite 7 et suite 9 (secteurs public et privé), Lotus notes et Designer 6.5 et 7

-Missions: AMOA, TMA, Projets (migration-intégration, AED, DSN...), Recette technique, Etudes, Réalisations



-Recherche et développement (2002-2008)

-Etude théorique, modélisation et développement

-Domaines : Optique, Capteurs, Bio-technologies, Interaction lumière-matière, Analyse statistique...



-Communication

-Intervenant conférencier (nationales et internationales: CLEO Munich, ESPCI, Université Paris XI et VII).

-6 articles en anglais dans des revues spécialisées d’optique et pour ingénieurs.



-Enseignement (2003-2007)

environ 200h de travaux pratiques

-Etudiants en 4e année (Univ. Paris VII).

-Etudiants ingénieurs en 3e année (EPF, FIUPSO).



-Autres:

Programmation en langage C et C++.

Utilisation de logiciels Matlab (Mathworks) et IgorPro (Wavemetrics)



Mes compétences :

Spécifications fonctionnelles

Self service RH

Réalisation

N4DS

Recette technique

HR Access

SIRH

AMOA

Cobol

dsn

Ressources humaines