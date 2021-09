Pierre RACHEZ (GUILLAUME)

Actuellement chargé de recrutement au sein de l’agence partnaire de Lille.

Je me positionne en tant qu’expert afin de recruter des profils dans toute la région lilloise.

Les candidats sont analysés par des tests de personnalité, d’aptitude ainsi que par la réalisation des contrôles de référence et validé par mon expertise à l’issue des entretiens.

Chaque année, notre agence collabore avec une trentaine d’entreprises dans les secteurs privé et public, sur des postes en CDI, CDD, travail temporaire



La combinaison de mon expertise et l’historique de l’agence fait de moi un recruteur inégalé dans le monde du travail.

Notre mode de recherche de candidats par le biais de la « chasse » et d’être à l’affut sur les réseaux professionnels ainsi qu’une présence sur les événements de l’emploi de la région.



N’hésitez pas à prendre contact avec moi pour que notre agence et moi-même vous apporte notre expertise.



Mes compétences :

Prospection commerciale

Vente

Communication

Gestion de la relation client

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Linux