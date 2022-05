Raphaël VIBES

Actuellement en mission chez Auchan dans l'équipe opérationnelle BI (Niveau 3 en production), j'ai acquis une connaissance précise des métiers du décisionnel.

Mon background technique m'a rapidement permis de prendre une posture d'expert, et j'ai fini par prendre la responsabilité d'un socle de donnée grâce à mes capacités d'analyse



J'aime les problèmes complexes que je prends comme des défis, et si besoin, je suis capable de monter rapidement en expertise pour les résoudre.



Je suis à l'aise dans les postes où j'ai une certaine liberté d'entreprendre, ce qui me permet de prendre du recul et mettre en œuvre mes compétences en industrialisation





*** Compétences clés ***

Techniques :

- Shell UNIX/Linux

- SQL

- Optimisation Teradata

- ODI



Fonctionnelles :

- Business Intelligence (alimentation DataWare)

- Alimentation d’un Dataware

- Métiers du Retail



Comportementales :

- Polyvalence

- Autonomie

- Montée en compétence rapide

- Analyse efficace des problèmes

- Prise de hauteur

- Sens du service





" Arrêtons de changer le pansement, et commençons à penser le changement !"



Mes compétences :

UNIX AIX

Linux

DB2

Microsoft Windows

Batch

Cisco Certified Network Associate

ODI

Teradata

Tivoli Workload Scheduler

Shell