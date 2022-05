Raphaelle BLANC

Depuis 2001, j'exerce une activité de conseil en organisation et système d’information. Après plusieurs expériences de conduite du changement sur des grands projets de refonte de SI, j'interviens principalement sur des missions liées aux SIRH dans le secteur public : cahier des charges, organisation et accompagnement de déploiement, modélisation des concepts et des flux des processus RH.



Mes compétences :

Assistance maîtrise d'ouvrage

Gestion de projet

Conseil

Gestion des ressources humaines

Conduite du changement

Ressources humaines