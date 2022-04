Reynald TAKCHI

- PROFIL :



Franco-libanais - 15 ans d'expérience en commerce (7 ans), marketing (6 ans) et gestion (2 ans) de produits de grande consommation (Lesieur, Bacardi, T&T Beverages et Lexmark) dont 7 à l'export - Anglais courant - Arabe et Espagnol niveau correct - 8 ans à l'étranger (expatriation familiale et professionnelle)





- COMPETENCES :



COMMERCIAL

* Prospecter, qualifier et suivre jusqu'à 750 partenaires commerciaux nationaux et internationaux

** Analyser et animer les ventes pour atteindre/dépasser les objectifs quantitatifs (15 à 50% de croissance/an)

*** Imposer un cadre strict de reporting aux partenaires

**** Assurer un lien proactif entre les clients et les différents services de l?entreprise



MARKETING

* Communiquer sur les "plus" produits et organiser des séminaires d'animation commerciale (3 meetings pour 50 personnes)

** Former tout type d'audience (jusqu'à 100 personnes) en français et/ou anglais

*** Gérer le cycle de vie d?un produit à court et long terme (lancement d'un CD Export : 100K ventes en 5 mois)

**** Assurer une veille concurrentielle et trouver de nouvelles opportunités de marché («bundles» imprimantes)

***** Créer des produits adaptés au marché (contenus spécifiques à 3 pays et packaging incluant 6 langues Export)



GESTION

* Mener une étude transversale de rentabilité sur 6 mois et présenter ses conclusions au CODIR

** Gérer un budget marketing annuel de plus de 1.5 M€

*** Faire une analyse de la santé financière d'un partenaire



Mes compétences :

