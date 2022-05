Romain FOURCADE

> Plus de 10 ans d'expérience dans divers secteurs de l'alimentaire :

- Grande Distribution (Groupe Carrefour)

- Industrie Agroalimentaire (Fromages au lait cru)

- Restauration collective (catering aérien)

- Importation de produits surgelés (produits carnés et produits de la mer)



> Mes Compétences :

- Manager et former les équipes

- Evaluer et remonter le niveau de Qualité des process, des produits et des services

- Gestion de Projets multiples à l'échelle internationale

- Développement de produits (formulation, dégustation, process, CDC, étiquetage)

- Audit des sites de production : industrie, restauration, artisanat

- Veille réglementaire au niveau international



> Maitrise des référentiels de certification :

- HACCP

- ISO 9001

- ISO 9002

- IFS

- BRC

- AB



Vente